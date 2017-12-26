В Волгограде предлагают комнату за регулярный оральный секс

Житель Волгограда разместил объявление, где предлагает комнату в «двушке» с подселением за оральный секс. Хозяин квартиры хочет, чтобы новая соседка была непременно молодой и красивой.

Парень из Волгограда разместил объявление, в котором сообщил о поиске квартирантки в свою двухкомнатную квартиру. Принципиальным условием договора по съему жилья должно быть то, что девушка обязана будет регулярно удовлетворять хозяина квартиры с помощью орального секса.24-летней молодой человек сообщает, что квартира полностью отремонтирована, оснащена необходимой бытовой техникой, а плату за коммунальные услуги он будет вносить самостоятельно. Кроме того, парень сообщает, что сам имеет официальную работу. За глотание эякулянта хозяин квартиры готов готовить горячие ужины, а ежедневный оральный секс он не против разбавить и классическим соитием, но это не является обязательным условием.Наученный неприятным опытом молодой человек при всем вышеуказанном настаивает на заключении договора. Дело в том, что его прошлая квартирантка украла у него одеяло, подушки, а также постельное белье.