В секс-шопе горожанам предложили любить Тулу

В Туле вход в магазин, распространяющий товары для интимных сексуальных удовольствий, был оформлен с изрядной долей креатива. Многие жители, увидевшие новую вывеску в секс-шопе, весьма неоднозначно отреагировали на новое название.

Стелы с изображением красных сердец, на которых была надпись «Я люблю Тулу» начали устанавливаться в Центральном территориальном округе города ещё четыре года назад. Скорее всего, владельцы секс-шопа решили использовать узнаваемость данного слогана, поместив его на вывеску своего магазина. Однако, не все жители Тулы по достоинству оценили такое название для магазина сексуальных утех. Многие местные жители негативно восприняли идею, в которой их город «любят» в несколько ином смысле этого слова.

Александр Вест

Стоит отметить, что в Туле и раньше встречались подобные курьёзы. Например, ранее вывеску о продаже интим товаров поместили сверху над объявлением о предоставлении ритуальных услуг.