В Совфеде закон о защите животных приравняли к гомосексуалистам

Российский сенатор Сергей Калашников считает, что запрет на жестокое обращение с животными следует приравнивать к защите прав сексуальных меньшинств. Соответствующее спорное заявление он высказал в ходе выступления на заседании Совфеда 26 декабря.

Совет Федерации, как известно, сегодня отклонил законопроект, автором которого выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В нем в частности, запрещалось во время подготовки охотничьих собак вредить диким животным. Шла речь о так называемой притравке, в ходе которой собака затравливает зверя, который не может защититься или убежать.

Калашников этот законопроект сравнил, по какой-то причине, с «охраной сексуальных меньшинств», добавив, что Россия движется в некоем «тренде», где подобные законопроекты принимаются с постоянной регулярностью. Сенатор Степан Жиряков немедленно опротестовал слова Калашникова, заявив, что сравнение геев и диких животных это неприемлемая риторика. Члены верхней палаты парламента утверждают, что запрет притравки не позволит нормально подготовить собаку к охоте.

В социальных сетях, в свою очередь, заявили о том, что с дикими животными, на самом деле, следует сравнивать не геев, а «тех людей, которые ответственны за принятие законов в России».

Николай Офицеров