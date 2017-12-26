Синий снег выпал сегодня в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге произошло необычное природное явление, там выпал синий снег. Об этом рассказали в Росприроднадзоре города.

Никита Готский

Сотрудники ведомства нашли в северной российской столице снег, окрашенный в синий цвет. Его удалось обнаружить на Аптекарском проспекте рядом со зданием, подлежащего сносу. Осадки направили на анализ. В ближайшее время будут получены предварительные результаты снега фиолетового и светло-голубого оттенков.Как считают местные жители, осадки принесло от химико-фармацевтического института. Необычный снег распространялся волнообразно, а толщина цветного покрова составляет почти один сантиметр.Два года назад зимой Роспотребнадзор выяснил, что синий снег выпал на территории Челябинска из-за пищевого красителя для пасхальных яиц, случайно попавшего в вентиляцию цеха и рассеявшегося в его пределах.