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| | Синий снег выпал сегодня в Санкт-Петербурге

Синий снег выпал сегодня в Санкт-Петербурге

Вчера, 17:13
В Санкт-Петербурге произошло необычное природное явление, там выпал синий снег. Об этом рассказали в Росприроднадзоре города.

Синий снег выпал сегодня в Санкт-Петербурге

 

Сотрудники ведомства нашли в северной российской столице снег, окрашенный в синий цвет. Его удалось обнаружить на Аптекарском проспекте рядом со зданием, подлежащего сносу. Осадки направили на анализ. В ближайшее время будут получены предварительные результаты снега фиолетового и светло-голубого оттенков.

Как считают местные жители, осадки принесло от химико-фармацевтического института. Необычный снег распространялся волнообразно, а толщина цветного покрова составляет почти один сантиметр.

Два года назад зимой Роспотребнадзор выяснил, что синий снег выпал на территории Челябинска из-за пищевого красителя для пасхальных яиц, случайно попавшего в вентиляцию цеха и рассеявшегося в его пределах.
Никита Готский
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