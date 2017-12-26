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Ученые тщательно скрывают правду. 

Ожирение является причиной счастья. Ученые раскрыли секрет полных людей

От Редактора

Ожирение является причиной счастья. Ученые раскрыли секрет полных людей

Почему полные люди счастливее стройных?

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| | Робот Вера займётся подбором персонала для Coca-Cola в России

Робот Вера займётся подбором персонала для Coca-Cola в России

Вчера, 17:11
Робот Вера займётся подбором персонала для представительства компании Coca-Cola в России. Время поиска значительно сократится.

Робот Вера займётся подбором персонала для Coca-Cola в России

 

На место менеджера-стажёра в российском офисе Coca-Cola претендует 400 человек, в компанию поступают тысячи резюме. Если рекрутер обзванивает соискателей на должность 3-4 недели, то виртуальная помощница Вера справится с этим за 2-3 часа. Она подбирает резюме, обзванивает и консультирует кандидатов, а также проводит первичные видеособеседования. Вера умеет отфильтровывать дублированные резюме.

Тестировать искусственный интеллект будут до конца 2017. Если сервис окажется выгодным, его используют для массового найма водителей, операторов горячей линии и торговых представителей. В конце 2018 компания сможет автоматизировать 10% от процесса подбора служащих - заявила Ирина Петрова, директриса по персоналу.
Яна Татьянина
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