Робот Вера займётся подбором персонала для Coca-Cola в России

Робот Вера займётся подбором персонала для представительства компании Coca-Cola в России. Время поиска значительно сократится.

Яна Татьянина

На место менеджера-стажёра в российском офисе Coca-Cola претендует 400 человек, в компанию поступают тысячи резюме. Если рекрутер обзванивает соискателей на должность 3-4 недели, то виртуальная помощница Вера справится с этим за 2-3 часа. Она подбирает резюме, обзванивает и консультирует кандидатов, а также проводит первичные видеособеседования. Вера умеет отфильтровывать дублированные резюме.Тестировать искусственный интеллект будут до конца 2017. Если сервис окажется выгодным, его используют для массового найма водителей, операторов горячей линии и торговых представителей. В конце 2018 компания сможет автоматизировать 10% от процесса подбора служащих - заявила Ирина Петрова, директриса по персоналу.