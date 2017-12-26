Маленькая шахматистка из Волгограда стала Мисс Вселенной

Ученица лицея в Волгограде в возрасте всего девяти лет сумела завоевать титул маленькой мисс Вселенной. Симпатию членов жюри юная шахматистка сумела получить, исполнив творческий номер, напрямую связанный с её увлечением.

Александр Вест

На международном конкурсе в Москве, в котором участие принимали многочисленные юные конкурсантки, жительница Волгограда Глафира Кулиш сумела завоевать признание судей благодаря своему довольно специфическому увлечению. Дело в том, что 9-летняя Глафира всерьёз увлекается шахматами, а на прошедшем областном соревновании она сумела завоевать призовое место в столь юном возрасте. В творческом конкурсе, который подготовила Глафира для конкурса, она использовала масштабные фигуры с шахматной доски, представ в образе королевы.Находясь в окружении шахматных фигур, она прочитала собственное стихотворение, в котором рассказала о своих устремлениях, которые должны направить её на жизненном пути, сделав в итоге из обычной пешки шахматную королеву.