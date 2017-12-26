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| | Маленькая шахматистка из Волгограда стала Мисс Вселенной

Маленькая шахматистка из Волгограда стала Мисс Вселенной

Сегодня, 11:53
Ученица лицея в Волгограде в возрасте всего девяти лет сумела завоевать титул маленькой мисс Вселенной. Симпатию членов жюри юная шахматистка сумела получить, исполнив творческий номер, напрямую связанный с её увлечением.

Маленькая шахматистка из Волгограда стала Мисс Вселенной

 

На международном конкурсе в Москве, в котором участие принимали многочисленные юные конкурсантки, жительница Волгограда Глафира Кулиш сумела завоевать признание судей благодаря своему довольно специфическому увлечению. Дело в том, что 9-летняя Глафира всерьёз увлекается шахматами, а на прошедшем областном соревновании она сумела завоевать призовое место в столь юном возрасте. В творческом конкурсе, который подготовила Глафира для конкурса, она использовала масштабные фигуры с шахматной доски, представ в образе королевы.

Находясь в окружении шахматных фигур, она прочитала собственное стихотворение, в котором рассказала о своих устремлениях, которые должны направить её на жизненном пути, сделав в итоге из обычной пешки шахматную королеву.
Александр Вест
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