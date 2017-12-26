Жители Саратовской области заметили узоры в небе

Жители Саратовской области поделились фотографиями таинственных знаков на небе, которые они зафиксировали на камеру 26 декабря. Люди опубликовали снимки с загадочными узорами в социальных сетях.

По словам очевидцев, они заметили в небе необычный шар, который затем исчез, оставив за собой спиралевидный след. Пользователи размышляют о том, что стало причиной данного явления. Версии о пришельцах, прилетевших на нашу планету, дабы установить контакт с жителями Земли отбросили сразу же, как нелогичные. Большинство юзеров называют причиной странных знаков на небе запуск спутника из космодрома Байконур или испытание ракет.

Домбровский Сергей

Граждане наблюдали странное явление в период с семи до восьми часов утра 26 декабря в населенном пункте Ртищево, поселке Екатериновка, в Лысых Горах и других городах региона. Наиболее вероятно, по мнению пользователей, прошло тестирование баллистических ракет.