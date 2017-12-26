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| | в ЮАР родился котенок с тремя глазами

в ЮАР родился котенок с тремя глазами

Сегодня, 10:40
В Южно-Африканской Республике сотрудникам приюта для животных удалось выходить котёнка, родившегося с сильными отклонениями. При рождении животное получило три глаза, два носа, а также два рта. Причиной стало отклонение в некоторых генах.

в ЮАР родился котенок с тремя глазами

 

Рождённый с болезнью дипрозопии, в которой ген, ответственный за определение ширины мордочки у животных, проявляет аномальную активность, весьма проблематично принимал пищу. Медицинские специалисты сказали хозяевам котёнка, которого назвали Бетти Би, что большинство животных с таким диагнозом умирает уже вскоре после появления на свет. Однако, владельцы котёнка не отчаялись и отдали животное в заботливые руки сотрудников приюта для животных, где котёнок сумел набрать 227 граммов уже на 12 день своей жизни.

в ЮАР родился котенок с тремя глазами

 

Работники приюта сообщили, что котёнок уже сумел открыть два нормальных глаза. Стоит отметить, ветеринары заверили, что с возрастом у котёнка должны произойти осложнения, но в данный момент его жизни ничего не угрожает.
Александр Вест
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