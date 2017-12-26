в ЮАР родился котенок с тремя глазами

В Южно-Африканской Республике сотрудникам приюта для животных удалось выходить котёнка, родившегося с сильными отклонениями. При рождении животное получило три глаза, два носа, а также два рта. Причиной стало отклонение в некоторых генах.

Рождённый с болезнью дипрозопии, в которой ген, ответственный за определение ширины мордочки у животных, проявляет аномальную активность, весьма проблематично принимал пищу. Медицинские специалисты сказали хозяевам котёнка, которого назвали Бетти Би, что большинство животных с таким диагнозом умирает уже вскоре после появления на свет. Однако, владельцы котёнка не отчаялись и отдали животное в заботливые руки сотрудников приюта для животных, где котёнок сумел набрать 227 граммов уже на 12 день своей жизни.

Александр Вест

Работники приюта сообщили, что котёнок уже сумел открыть два нормальных глаза. Стоит отметить, ветеринары заверили, что с возрастом у котёнка должны произойти осложнения, но в данный момент его жизни ничего не угрожает.