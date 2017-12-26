NASA зафиксировало

Мнения

NASA зафиксировало "боевой НЛО": Пришельцы готовятся к атаке

Ученые тщательно скрывают правду. 

Новая цивилизация в РФ,

От Редактора

Новая цивилизация в РФ, "Белое братство" и прибытие НЛО: Предсказания Ванги на 2018 год

Будущий год богат на сюрпризы.

Сюжеты :

Сергей Шнуров лишился улыбки за 250 тысяч долларов Сергей Лавров прокомментировал блокировку аккаунта Рамзана Кадырова Очевидцы сняли на видео НЛО на Кавказе Сестра посоветовала Ольге Бузовой пересесть на метро Эксперты назвали 5 изменений SEO у Google в 2018 году Психолог рассказал, как сохранить мир за праздничным столом В США подросток убил родителей своей девушки – они считали его неонацистом Американские учёные против размещения комплексов перехватчиков США в космосе «Зайчики» Хью Хефнера назвали своих клиентов и описали условия работы Учёные обнаружили максимум для колебания воды между состояниями Полные люди намного счастливее и довольны собой Учёные выяснили, как в организме человека оказался ВИЧ
| | В Москве коту не захотели танцевать приватный стриптиз

В Москве коту не захотели танцевать приватный стриптиз

Сегодня, 10:09
В Москве жительница Лариса Назарова написала заявление на стриптиз-клуб "Бурлеск" за то, что стриптизерша не захотела исполнять приватный танец, который хозяйка оплатила для кота.

В Москве коту не захотели танцевать приватный стриптиз

 

Моральную компенсацию хозяйка животного оценила в 1000 рублей. Как написано в иске, 21 декабря женщина посетила стриптиз-клуб со своим невским маскарадным котом Оскаром. На праздник своему питомцу хозяйка решила сделать неординарный подарок, она заказала приватный танец стриптизерши. За него она заплатила почти две тысячи рублей. После того как стриптизерша увидела своего четырехлапого клиента, девушка наотрез отказалась исполнять приватный танец. По словам хозяйки, питомец очень расстроился после отказа, он молодой кот и очень любит танцы.

Она призналась, что даже и сама иногда танцует ему дома, чтобы поднять настроение питомцу. Хозяйка животного поведала, что уже подготовила другой подарок питомцу: она подарит ему живого цыпленка, на съедение.  
Любовь Шевцова
Новости по теме
Курские правоохранители заинтересовались инцидентом
Курские правоохранители заинтересовались инцидентом "семейного" стриптиза

В интернете активно обсуждается видеозапись, возмутившая некоторых пользователей. На ней запечатлен соблазнительный танец стриптизерши, которая в образе

Стриптизер для бабушки: В Москве внучка заказала пенсионерке приватный танец
Стриптизер для бабушки: В Москве внучка заказала пенсионерке приватный танец

Внучка из Москвы заказала пенсионерке приватный танец. Пожилой жительнице Курска помог вспомнить молодые годы темнокожий стриптизер.

В Кемерово открылся стриптиз-клуб для джентльменов
В Кемерово открылся стриптиз-клуб для джентльменов

В Кемерово открылся уникальный стриптиз-клуб для истинных джентльменов. По данным местных СМИ, его клиентами будут исключительно состоятельные и взрослые

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости