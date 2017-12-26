В Москве коту не захотели танцевать приватный стриптиз

В Москве жительница Лариса Назарова написала заявление на стриптиз-клуб "Бурлеск" за то, что стриптизерша не захотела исполнять приватный танец, который хозяйка оплатила для кота.

Любовь Шевцова

Моральную компенсацию хозяйка животного оценила в 1000 рублей. Как написано в иске, 21 декабря женщина посетила стриптиз-клуб со своим невским маскарадным котом Оскаром. На праздник своему питомцу хозяйка решила сделать неординарный подарок, она заказала приватный танец стриптизерши. За него она заплатила почти две тысячи рублей. После того как стриптизерша увидела своего четырехлапого клиента, девушка наотрез отказалась исполнять приватный танец. По словам хозяйки, питомец очень расстроился после отказа, он молодой кот и очень любит танцы.Она призналась, что даже и сама иногда танцует ему дома, чтобы поднять настроение питомцу. Хозяйка животного поведала, что уже подготовила другой подарок питомцу: она подарит ему живого цыпленка, на съедение.