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| | В небе над Астраханью заметили таинственные следы

В небе над Астраханью заметили таинственные следы

Сегодня, 10:02
В небе над Астраханью 26 декабря заметили таинственные следы, которые предположительно остались от запуска ракеты. Об этом сообщили жители города в социальных сетях. В Астрахани уже перестают удивляться подобным явлениям, поскольку это произошло не в первый раз.

В небе над Астраханью заметили таинственные следы

 

В сентябре этого года следы от запуска ракеты появились в небе над этим городом во время приезда патриарха Кирилла. Тогда верующие назвали это Божьим знамением и принялись усиленно молиться, прося всех благ для себя и родственников. Сейчас жители Волгограда рассуждают о небесных знаках. Там следы заметны более отчетливо и люди говорят о таинственном предупреждении.

В небе над Астраханью заметили таинственные следы

 

Один из пользователей назвал явлением признаком того, что счастье находится вокруг нас. Для того чтобы ощутить его, необходимо навести порядок в собственной голове и душе. Когда мысли упорядочены, тогда человек становится намного счастливее, он способен абстрагироваться от суеты и наслаждаться жизнью.
Домбровский Сергей
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