В Совфеде предложили ослабить водку

Ряд сенаторов в Совете Федераций России предложили ослабить номинальную крепость водочных изделий с 40% до 37,5%. По мнению сенаторов, данным способом можно избавиться от противоречий между ГОСТом и законодательством.

Александр Вест

Виталий Шуба вместе с Сергеем Рябухином и Евгением Бушминым представили в Государственной думе РФ законопроект, предусматривающий понижение содержание в водке этилового спирта. Сенаторы обосновали предложенный законопроект тем, что в данный момент в государственном стандарте качества и в законодательстве РФ данные относительно минимального содержания этилового спирта в алкогольном напитке не совпадают. По их мнению, данный закон должен будет избавить государство от противоречий, возникающих между ГОСТом и законодательством.В свою очередь, технологи заверили, что производство не будет изменено, а изменение количества содержания этилового спирта в водке не приведёт ни к каким дополнительным тратам.