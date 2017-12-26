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| | В Совфеде предложили ослабить водку

В Совфеде предложили ослабить водку

Сегодня, 09:57
Ряд сенаторов в Совете Федераций России предложили ослабить номинальную крепость водочных изделий с 40% до 37,5%. По мнению сенаторов, данным способом можно избавиться от противоречий между ГОСТом и законодательством.

В Совфеде предложили ослабить водку

 

Виталий Шуба вместе с Сергеем Рябухином и Евгением Бушминым представили в Государственной думе РФ законопроект, предусматривающий понижение содержание в водке этилового спирта. Сенаторы обосновали предложенный законопроект тем, что в данный момент в государственном стандарте качества и в законодательстве РФ данные относительно минимального содержания этилового спирта в алкогольном напитке не совпадают. По их мнению, данный закон должен будет избавить государство от противоречий, возникающих между ГОСТом и законодательством.

В свою очередь, технологи заверили, что производство не будет изменено, а изменение количества содержания этилового спирта в водке не приведёт ни к каким дополнительным тратам.
Александр Вест
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