В Тюмени открылась уникальная горка с сибирским ковром

Уникальная ледяная горка была презентована жителям Тюмени. Ее главной особенностью стало наличие на ней сибирского ковра, замороженного непосредственно во льду. Яркий разрисованный элемент дизайна по размерам достигает приблизительно 100 на 60 сантиметров.

Данная горка является особым мультимедийным подарком в канун Нового года, преподнесенного историческому парку. Реализуется данная инициатива в ходе всероссийского проекта «Россия Моя история», который предназначается для самых маленьких жителей города. Размеры горки, конечно, не так впечатляют, как те же масштабы «Каланчи», что в Затюменском парке, но свою изюминку она имеет.

Конечно же, речь идет о красочном ковре, замороженном в одном из бортиков. Павел Шафорост, глава исторического парка, утверждает, что это вовсе не репродукция, не какая-то картинка, а настоящий ковер, который был под заказ выткан тюменскими умельцами-ремесленниками.

«Горка и ковер делались под заказ. Выткали ковер приблизительно за две недели, однако согласовать установку горки пришлось несколько дольше. Все дело в необходимости соблюдения всех нормативов по технике безопасности, среди которых расположение особым образом, чтобы дети, которые катаются на горке, не вылетали на проезжую часть», - заявил Шафорост.





Николай Офицеров