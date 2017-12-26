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| | В России резко увеличились цены на красную икру

В России резко увеличились цены на красную икру

Сегодня, 09:44
Цены на икру сильно увеличились в России. Скачок стоимости данного продукта особенно сильным был на Камчатке и в Приморье. В среднем ценник увеличился на показатель до 300 рублей за килограмм. Эксперты отмечают, что в ближайшем будущем следует ждать очередного подорожания.
 

В России резко увеличились цены на красную икру

 

В общей сложности, на оптовом рынке красная икра возросла в цене, однако, если брать в учет существенный рост, то отмечается, что лососевая икра теперь стоит практически на 50 процентов больше, чем в предпраздничную пору. Специалисты утверждают, что во многом это следует связывать с тем, что вылов соответствующих видов рыбы в этом году чрезвычайно низкий. Обстоятельства сильно сказалось на ценах и самой рыбы. Она увеличилась достаточно сильно, прибавив до 40 процентов.
 
На данный момент красная икра стоит от 2,7 тысяч рублей за килограмм. Помимо этого, цена может сильно различаться от региона к региону. К примеру, на Камчатке вплоть до поздней осени идет добыча кижуча и икра этой рыбы считается достаточно ценной из-за свежести. 

Николай Офицеров
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