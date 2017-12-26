В Австралии блогеры заставили десятки незнакомых людей поцеловаться

Австралийские блогеры устроили флешмоб с использованием традиций, связанных с веткой омелы, известной более как веткой поцелуев. Поднимая ветку омелы над головами прохожих, они заставляли их целовать незнакомцев, проходящих мимо, или же самих блогеров.

Александр Вест

Джано СКинс и Джейми Чу в социальных сетях обнародовали видеозапись того, как они, используя ветку омелы, заставляли прохожих незнакомцев целоваться с совершенно случайными людьми. В Австралии существует традиция, по которой человек, над чьей головой была поднята ветка для поцелуев, должен обязательно поцеловать кого-то рядом с ним. Руководствуясь традиционными австралийскими устоями, блогеры незаметно поднимали ветку омелы над головами прохожих, указывая им на необходимость проведения ритуала с поцелуем.Людям приходилось целовать незнакомцев, и даже самих блогеров, а видео, опубликованное лишь менее суток назад, успело набрать более 4 миллионов просмотров с более чем пятью тысячами комментариев.