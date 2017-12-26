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| | В Австралии блогеры заставили десятки незнакомых людей поцеловаться

В Австралии блогеры заставили десятки незнакомых людей поцеловаться

Сегодня, 09:41
Австралийские блогеры устроили флешмоб с использованием традиций, связанных с веткой омелы, известной более как веткой поцелуев. Поднимая ветку омелы над головами прохожих, они заставляли их целовать незнакомцев, проходящих мимо, или же самих блогеров.

В Австралии блогеры заставили десятки незнакомых людей поцеловаться

 

Джано СКинс и Джейми Чу в социальных сетях обнародовали видеозапись того, как они, используя ветку омелы, заставляли прохожих незнакомцев целоваться с совершенно случайными людьми. В Австралии существует традиция, по которой человек, над чьей головой была поднята ветка для поцелуев, должен обязательно поцеловать кого-то рядом с ним. Руководствуясь традиционными австралийскими устоями, блогеры незаметно поднимали ветку омелы над головами прохожих, указывая им на необходимость проведения ритуала с поцелуем.

Людям приходилось целовать незнакомцев, и даже самих блогеров, а видео, опубликованное лишь менее суток назад, успело набрать более 4 миллионов просмотров с более чем пятью тысячами комментариев.
Александр Вест
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