Калмыки тоже захотели извинений от ТНТ

Калмыки тоже захотели извинений от телевизионного канала ТНТ. Соответствующее обращение к руководителям этого информационного ресурса обратился заместитель постпреда республики при главе РФ Баатр Лиджиев.

Домбровский Сергей

Калмыки имеют претензии к фильму «Улица», в котором показали буддийскую статуэтку с прикрепленным изображением голой женщины. Данный эпизод считают осквернением святыни и требуют извинений. Лиджиев от имени всего народа простит вырезать часть ленты и советует представителям канала попросить прощения у калмыков, так как сотрудники ресурса задели их религиозные чувства. В противном случае он намерен подать заявление в суд.Ранее возмущение выражали жители Ингушетии. Представители этой республики устроили митинг и просили представителей администрации ТНТ объяснить им отрывок передачи Comedy Woman, где по их мнению, оскорбили девушку из Кавказа. В итоге сотрудники канала просили прощения перед ингушами.