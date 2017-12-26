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| | Калмыки тоже захотели извинений от ТНТ

Калмыки тоже захотели извинений от ТНТ

Сегодня, 09:00
Калмыки тоже захотели извинений от телевизионного канала ТНТ. Соответствующее обращение к руководителям этого информационного ресурса обратился заместитель постпреда республики при главе РФ Баатр Лиджиев.

Калмыки тоже захотели извинений от ТНТ

 

Калмыки имеют претензии к фильму «Улица», в котором показали буддийскую статуэтку с прикрепленным изображением голой женщины. Данный эпизод считают осквернением святыни и требуют извинений. Лиджиев от имени всего народа простит вырезать часть ленты и советует представителям канала попросить прощения у калмыков, так как сотрудники ресурса задели их религиозные чувства. В противном случае он намерен подать заявление в суд.

Ранее возмущение выражали жители Ингушетии. Представители этой республики устроили митинг и просили представителей администрации ТНТ объяснить им отрывок передачи Comedy Woman, где по их мнению, оскорбили девушку из Кавказа. В итоге сотрудники канала просили прощения перед ингушами.
Домбровский Сергей
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