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| | Парень, живший с девушками, раскрыл все их секреты

Парень, живший с девушками, раскрыл все их секреты

Сегодня, 09:05
Молодой человек, живший в компании девушек, рассказал об их главных секретах. Свое повествование он опубликовал в Twitter.

 

Парень, живший с девушками, раскрыл все их секреты

 

Как сообщается, парень около семи дней прожил в компании дам и описал свои впечатления, его откровения заинтересовали многих пользователей Сети. Сообщение парня собрало более 100 000 ретвитов без учета отдельных оповещений внутри треда.

Так, по его словам, девушки, ощущающие голод в ночное время, пытаются есть морковь, применяют клейную диету для подтяжки груди, везде разбрасывают волосы и абсолютно не являются принцессами, как это кажется со стороны. Девушки также могут обнюхивать подмышки, чтобы убедиться в присутствии плохого запаха, а также воровать дезодорант у парней, так как тот приятно пахнет.

Квартира, в которой живет девушка, является засильем туалетных принадлежностей. У каждой дамы имеется две косметички: одна совершенно бесполезная, а второй они пользуются постоянно.
Никита Готский
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