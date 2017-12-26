Парень, живший с девушками, раскрыл все их секреты

Молодой человек, живший в компании девушек, рассказал об их главных секретах. Свое повествование он опубликовал в Twitter.

Никита Готский

Как сообщается, парень около семи дней прожил в компании дам и описал свои впечатления, его откровения заинтересовали многих пользователей Сети. Сообщение парня собрало более 100 000 ретвитов без учета отдельных оповещений внутри треда.Так, по его словам, девушки, ощущающие голод в ночное время, пытаются есть морковь, применяют клейную диету для подтяжки груди, везде разбрасывают волосы и абсолютно не являются принцессами, как это кажется со стороны. Девушки также могут обнюхивать подмышки, чтобы убедиться в присутствии плохого запаха, а также воровать дезодорант у парней, так как тот приятно пахнет.Квартира, в которой живет девушка, является засильем туалетных принадлежностей. У каждой дамы имеется две косметички: одна совершенно бесполезная, а второй они пользуются постоянно.