Философский снимок тюменской модели в ванне восхитил соцсети

Философский снимок тюменской модели Инны Шакирьяновой восхитил соцсети. Она сфотографировалась в ванне, наполненной книгами вместо воды.

Яна Татьянина

Девушка выложила в соцсети снимок, сделанный в фотостудии "Хром". За макияж и образ отвечала Дайана Гижа. Подпись к одному из постов гласит: "В этот день мы не читали книги, а купались в них". Фотосессия состоит из 4 снимков. На них темноволосая девушка в светло-коралловом боди купается в целой библиотеке, обнимая томик Эрнеста Хемингуэя.В Instagram фото набрало 116 лайков и 9 комментариев. Пользователь под ником @bez.delov признался, что раньше тоже состоял в обществе книголюбов - до тех пор, пока не отобрали ванну с книгами. Инна Шакирьянова ответила ему, что все люди имеют право на свою книжную ванну. Тогда @bez.delov пообещал защищать свои права в Департаменте литературных ванн.