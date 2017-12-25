Новый год начнется с инопланетного вторжения: Ученые фиксируют все больше НЛО возле Земли

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| | Философский снимок тюменской модели в ванне восхитил соцсети

Философский снимок тюменской модели в ванне восхитил соцсети

Вчера, 20:44
Философский снимок тюменской модели Инны Шакирьяновой восхитил соцсети. Она сфотографировалась в ванне, наполненной книгами вместо воды.

Философский снимок тюменской модели в ванне восхитил соцсети

 

Девушка выложила в соцсети снимок, сделанный в фотостудии "Хром". За макияж и образ отвечала Дайана Гижа. Подпись к одному из постов гласит: "В этот день мы не читали книги, а купались в них". Фотосессия состоит из 4 снимков. На них темноволосая девушка в светло-коралловом боди купается в целой библиотеке, обнимая томик Эрнеста Хемингуэя.

В Instagram фото набрало 116 лайков и 9 комментариев. Пользователь под ником @bez.delov признался, что раньше тоже состоял в обществе книголюбов - до тех пор, пока не отобрали ванну с книгами. Инна Шакирьянова ответила ему, что все люди имеют право на свою книжную ванну. Тогда @bez.delov пообещал защищать свои права в Департаменте литературных ванн.
Яна Татьянина
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