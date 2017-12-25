Новый год начнется с инопланетного вторжения: Ученые фиксируют все больше НЛО возле Земли

Мнения

Новый год начнется с инопланетного вторжения: Ученые фиксируют все больше НЛО возле Земли

Что ожидает человечество?

Новая цивилизация в РФ,

От Редактора

Новая цивилизация в РФ, "Белое братство" и прибытие НЛО: Предсказания Ванги на 2018 год

Будущий год богат на сюрпризы.

Сюжеты :

Сергей Шнуров лишился улыбки за 250 тысяч долларов Сергей Лавров прокомментировал блокировку аккаунта Рамзана Кадырова Очевидцы сняли на видео НЛО на Кавказе Сестра посоветовала Ольге Бузовой пересесть на метро Эксперты назвали 5 изменений SEO у Google в 2018 году Психолог рассказал, как сохранить мир за праздничным столом В США подросток убил родителей своей девушки – они считали его неонацистом Американские учёные против размещения комплексов перехватчиков США в космосе «Зайчики» Хью Хефнера назвали своих клиентов и описали условия работы Учёные обнаружили максимум для колебания воды между состояниями Полные люди намного счастливее и довольны собой Учёные выяснили, как в организме человека оказался ВИЧ
| | Мужчина приехал из отпуска с червяками в члене

Мужчина приехал из отпуска с червяками в члене

Вчера, 20:29
Москвич вернулся из отпуска на Гоа и обнаружил в собственном члене выше сотни личинок. Экзотических паразитов мужчина мог подхватить во время загорания на заморском побережье.

Мужчина приехал из отпуска с червяками в члене

 

После отпуска на Гоа москвич обнаружил, что привез в своем члене около сотни личинок червяков. Подобный симптом является следствием заражения собачьей анкилостомой, которую пострадавший подхватил загорая на пляже экзотического курорта. Мужчина рассказал, что зуд в области половых органов появился по возвращении после отпуска, в связи с чем он сразу же обратился за консультацией к дерматологу. Врачи не смогли справиться с необычной тропической болезнью, перенаправив пострадавшего к специалистам по экзотическим заболеваниям.

Больной предполагает, что мог заразиться, когда один раз лег животом на песок, опираясь на локти. По его словам, в такой позе было значительно удобнее пользоваться ноутбуком, но для болезнетворных паразитических микроорганизмов это был шанс проникнуть на кожу потенциального хозяина.
Новости по теме
Семья из Подмосковья вернулась из отпуска с подозрением на вирус Зика
Семья из Подмосковья вернулась из отпуска с подозрением на вирус Зика

Пятеро жителей Подмосковья вернулись из отпуска с диагнозом вирус Зика, поставленный им иностранными врачами. В аэропорту Москвы отдыхающих встретили

После корпоративного отпуска возобновили работу «АвтоВАЗ» и «GM-АвтоВАЗ»
После корпоративного отпуска возобновили работу «АвтоВАЗ» и «GM-АвтоВАЗ»

Два совместных предприятия располагающихся в Тольятти ОАО «АвтоВАЗ» и General Motors с сегодняшнего дня возобновили свою работу после корпоративного

Премьер ДНР: Стрелков после отпуска сформирует армию Новороссии
Премьер ДНР: Стрелков после отпуска сформирует армию Новороссии

Бывший минобороны ДНР Игорь Стрелков заявил, что сразу после отпуска начнется создавать армию Новороссии. Об этом рассказал на брифинге в Донецке премьер

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости