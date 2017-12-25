Мужчина приехал из отпуска с червяками в члене

Москвич вернулся из отпуска на Гоа и обнаружил в собственном члене выше сотни личинок. Экзотических паразитов мужчина мог подхватить во время загорания на заморском побережье.

После отпуска на Гоа москвич обнаружил, что привез в своем члене около сотни личинок червяков. Подобный симптом является следствием заражения собачьей анкилостомой, которую пострадавший подхватил загорая на пляже экзотического курорта. Мужчина рассказал, что зуд в области половых органов появился по возвращении после отпуска, в связи с чем он сразу же обратился за консультацией к дерматологу. Врачи не смогли справиться с необычной тропической болезнью, перенаправив пострадавшего к специалистам по экзотическим заболеваниям.Больной предполагает, что мог заразиться, когда один раз лег животом на песок, опираясь на локти. По его словам, в такой позе было значительно удобнее пользоваться ноутбуком, но для болезнетворных паразитических микроорганизмов это был шанс проникнуть на кожу потенциального хозяина.