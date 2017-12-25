Выжившая после теракта в Петербурге получила подарок от известного футболиста

Эвелина Антонова, девушка, выжившая после теракта в Питере, недавно получила посылку-подарок. Как оказалась, такой подарок прислал ей знаменитый немецкий футболист Оливер Кан.

Валерия Голицына

Известный лучший голкипер «Баварии» Оливер Кан узнал о том, что пострадавшая в теракте Антонова очень любит его команду и в частности его самого. Футболист отправил девушке футболку со своим автографом и письмо с наилучшими пожеланиями для скорого выздоровления.Антонова уже пережила больше 10 операций, включая пластические операции. Девушка медленно, но верно идёт на поправку. Напоминаем, что Эвелина Антонова пострадала в теракте в Питерском метрополитене. Она стояла в двух шагах от смертника и только чудом осталась жива после взрыва.