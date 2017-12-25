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| | Назван самый лучший танец попой 2017 года

Назван самый лучший танец попой 2017 года

Вчера, 19:45
Пользователи Сети активно обсуждают танец девушки, мастерски выполненный при использовании одной только попы. Многие зрители считают, что от данного видео невозможно оторвать взгляд.

Назван самый лучший танец попой 2017 года

 

Под выложенным в открытый доступ одноминутным видеороликом, где девушка танцует, используя исключительно мышцы ног и попы, развернулась дискуссия пользователей Сети. Кто-то считает, что от мастерски выполненного танца невозможно оторвать взгляд, а кто-то не разделяет этого восторга, полагая, что блондинке с аппетитными формами не мешало бы похудеть.

 
Тем не менее, положительные комментарии значительно преобладают над негативными. Личность и имя танцовщицы на данный момент остаются тайной.

Не менее красивый бути-дэнс накануне Нового года решили подарить своим поклонникам и девушки из Воронежа, исполнившие танец попой в костюмах зайчиков. Танец был выполнен в одном из стриптиз-баров Воронежа, что привело посетителей заведения в восторг.
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