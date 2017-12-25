Назван самый лучший танец попой 2017 года

Под выложенным в открытый доступ одноминутным видеороликом, где девушка танцует, используя исключительно мышцы ног и попы, развернулась дискуссия пользователей Сети. Кто-то считает, что от мастерски выполненного танца невозможно оторвать взгляд, а кто-то не разделяет этого восторга, полагая, что блондинке с аппетитными формами не мешало бы похудеть.
Не менее красивый бути-дэнс накануне Нового года решили подарить своим поклонникам и девушки из Воронежа, исполнившие танец попой в костюмах зайчиков. Танец был выполнен в одном из стриптиз-баров Воронежа, что привело посетителей заведения в восторг.