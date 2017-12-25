На улицах Ростова Дед Мороз катался на велосипеде

Едущего на одной из улиц Ростова Дела Мороза засняли на камеру очевидцы. В ролике видно, как Мороз в своем традиционном наряде с большим зеленым рюкзаком на спине спокойно передвигается мимо автомобилей, стоящих на обочине.
Мнения
Что ожидает человечество?
От Редактора
Будущий год богат на сюрпризы.
Едущего на одной из улиц Ростова Дела Мороза засняли на камеру очевидцы. В ролике видно, как Мороз в своем традиционном наряде с большим зеленым рюкзаком на спине спокойно передвигается мимо автомобилей, стоящих на обочине.
Жители Ростова-на-Дону на просторах социальных сетей делятся фотографиями Деда Мороза, посетившего город. Порадовал главный вестник Нового года местных
Стало доступно поздравление Деда Мороза по скайпу. Данную услугу можно заказать через интернет.
На территории восточных областей Украины проводятся военные мероприятия, и в эти тяжкие дни ополченцам ДНР помогает «Дед Мороз» в лице матери-героини Людмилы