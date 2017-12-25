На улицах Ростова Дед Мороз катался на велосипеде

Дед Мороз катался на велосипеде по ростовским улицам. Приключения сказочного персонажа попали на видеокадры.

Едущего на одной из улиц Ростова Дела Мороза засняли на камеру очевидцы. В ролике видно, как Мороз в своем традиционном наряде с большим зеленым рюкзаком на спине спокойно передвигается мимо автомобилей, стоящих на обочине.





Данный кадр смотрится не столь интересно, потому как на улицах Ростова в настоящее время нет снега. Погода больше соответствует осени, что портит предновогоднее настроение жителей донской столицы.

Ранее Дед Мороз посоветовал населению Санкт-Петербурга не забывать свои вещи в местном метро. Волшебный старик просит людей не оставлять питерцев свои сумки и коробки в подземке, так как по причине частых проверок бесхозные вещей в метро приходится перекрывать по несколько станций. В учреждении нарисовали плакат с изображением Деда Мороза и Снегурочки, которые просят уносить свои пожитки с собой, а не оставлять в вагонах или фойе.

Никита Готский