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| | Жительница Воронежа предлагает оральный секс в обмен на операцию

Жительница Воронежа предлагает оральный секс в обмен на операцию

Вчера, 19:38
С самого утра жители Воронежа начали получать сообщения одинакового содержания. В них говорится, что некая девушка предлагает глубокий оральный секс в обмен на операцию по увеличению груди.

Жительница Воронежа предлагает оральный секс в обмен на операцию

 

Анонимная жительница города Воронежа устроила спам-атаку на все номера телефонов горожан в Телеграмм. Девушка разослала сообщения одинакового содержания, в которых предлагает оральные ласки, в обмен на операцию по увеличению груди. Девушка уточнила, что сначала она получает операцию, а потом продолжительностью три месяца трижды в неделю «спонсор» сможет получать свой «расчёт» в удобное для него время, в любом месте.

Некоторые из горожан предположили, что эти сообщения на самом деле часть мощной преступной схемы. Таким образом, преступники выясняют информацию о состоятельных горожанах, чтобы позже проворачивать свои преступные намерения.
Валерия Голицына
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