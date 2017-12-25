Жительница Воронежа предлагает оральный секс в обмен на операцию

С самого утра жители Воронежа начали получать сообщения одинакового содержания. В них говорится, что некая девушка предлагает глубокий оральный секс в обмен на операцию по увеличению груди.

Валерия Голицына

Анонимная жительница города Воронежа устроила спам-атаку на все номера телефонов горожан в Телеграмм. Девушка разослала сообщения одинакового содержания, в которых предлагает оральные ласки, в обмен на операцию по увеличению груди. Девушка уточнила, что сначала она получает операцию, а потом продолжительностью три месяца трижды в неделю «спонсор» сможет получать свой «расчёт» в удобное для него время, в любом месте.Некоторые из горожан предположили, что эти сообщения на самом деле часть мощной преступной схемы. Таким образом, преступники выясняют информацию о состоятельных горожанах, чтобы позже проворачивать свои преступные намерения.