Житель Воронежа: Можно ли хватать девушку за попу в общественном месте?

Житель Воронежа поделился в сети возмущением об относительной невоспитанности большинства парочек в общественных местах.

Валерия Голицына

Молодой человек объяснил своё возмущение тем, что в общественном месте не стоит слишком ярко демонстрировать свои чувства, ибо это очень интимное. Также житель Воронежа отметил, что свою девушку он может взять за руку, подать ей пальто или же приобнять, но уж точно никак не лезть целоваться или хватать за попу, демонстрируя вульгарность. Молодой человек написал, что слишком много парочек сейчас демонстрируют животные инстинкты вместо человеческих чувств.Также горожанин спросил подписчиков о том, как они к этому относятся. Некоторые поддержали парня, а некоторые написали, что им безразлична чужая жизнь и они предпочтут в неё не лезть.