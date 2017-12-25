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| | "Билайн" в обмен на старый iPhone сделает скидку на новый

"Билайн" в обмен на старый iPhone сделает скидку на новый

Вчера, 19:26
Компания "ВымпелКом", представляющая "Билайн", запустила новую trade-in акцию - в обмен на старый iPhone в сети сделают скидку на новый гаджет от Apple. Об этом сообщает оператор.

"Билайн" в обмен на старый iPhone сделает скидку на новый

 

Сдав флагманы не старше iPhone 4, любители Apple смогут получить скидку в размере выкупа. Сотрудники офиса "Билайн" по особой программе определят, насколько дешевле будет стоить клиенту новый iPhone. В рамках акции при покупке iPhone X, iPhone 8 и 8 Plus предоставляют скидку в 5 тысяч рублей. Количество телефонов, подлежащих trade-in, ограничено. Доступен предзаказ.

Схожую акцию в Москве запускает "МегаФон". При этом, помимо смартфонов от Apple, можно сдавать устройства от Samsung, и получать скидку на любые другие гаджеты, страховку или услуги.

Устройства должны быть целыми, в рабочем состоянии. Все условия - на сайтах операторов.
Яна Татьянина
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