"Билайн" в обмен на старый iPhone сделает скидку на новый

Компания "ВымпелКом", представляющая "Билайн", запустила новую trade-in акцию - в обмен на старый iPhone в сети сделают скидку на новый гаджет от Apple. Об этом сообщает оператор.

Яна Татьянина

Сдав флагманы не старше iPhone 4, любители Apple смогут получить скидку в размере выкупа. Сотрудники офиса "Билайн" по особой программе определят, насколько дешевле будет стоить клиенту новый iPhone. В рамках акции при покупке iPhone X, iPhone 8 и 8 Plus предоставляют скидку в 5 тысяч рублей. Количество телефонов, подлежащих trade-in, ограничено. Доступен предзаказ.Схожую акцию в Москве запускает "МегаФон". При этом, помимо смартфонов от Apple, можно сдавать устройства от Samsung, и получать скидку на любые другие гаджеты, страховку или услуги.Устройства должны быть целыми, в рабочем состоянии. Все условия - на сайтах операторов.