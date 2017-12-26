Экстрасенс рассказал, что будет в 2018 году

Экстрасенс Дмитрий Волхов поведал, чего нужно остерегаться в Новом году.

Никита Готский

Предстоящий год - год Собаки. Чего необходимо бояться в наступающем году, рассказал победитель 13 сезона "Битвы экстрасенсов" Дмитрий Волхов. Новый год станет неплохим, лучше, нежели текущий, но определенные фазы вызвали у экстрасенса опасения. Так, к примеру, режиссеры станут снимать неинтересные, бездушные кинокартины, больше направленные на сбор денег, а не на развитие культуры у людей. Другой фактор связан с самими людьми. Они перестанут отдавать долги, а если и будут это делать, то с ощутимой задержкой по времени. Это связано с тяжелой экономической ситуацией, поэтому Волхов советует давать взаймы лишь тем, в ком человек уверен.Следующий его прогноз связывается с любовной линией. Так, мужчины и женщины станут больше жить гражданским браком, они перестанут регистрировать отношения по причине недоверия друг к другу.