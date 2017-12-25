Жительницы Владимира: Как сохранить сексуальную жизнь с появлением детей

В городе Владимир жительницы поделились лайфхаками по сохранению интимной жизни в семьях с большим количеством детей. Девушки без стеснения рассказали о том, как они находят время и место для свиданий с любимыми мужьями.

Валерия Голицына

Девушки разных возрастов и с разным количеством детей, рассказали о том, как не дать пропасть интиму из отношений с мужем. Некоторые оставляют младших детей на старших и уходят в кино для уединения. Кто-то уединяется в ванной пока дети смотрят мультфильмы. Кто-то же ходит «на свидания» пока дети спят. Самые изощрённые мамы «встречаются» с мужьями в гардеробных или шкафах-купе, пока дети заняты игрой.Большинство семейных пар не спешит обзаводиться детьми, страшась того, что идиллия в сексуальной жизни просто развеется и канет в небытие. Но, как показывает практика жительниц Владимира, даже 5 детей не станут помехой большой и чистой любви.