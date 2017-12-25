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| | Лучшим Дедом Морозом Крыма признан житель Нижегородского района

Лучшим Дедом Морозом Крыма признан житель Нижегородского района

Вчера, 18:57
В прошедшие выходные в Евпатории прошел 13-ый Республиканский конкурс-фестиваль, в ходе которого выясняли кто является лучшим Дедом Морозом Крыма. По сообщению администрации города, в этом году лучшим стал житель Нижегородского района.

Лучшим Дедом Морозом Крыма признан житель Нижегородского района

 

В прошлые выходные в рамках конкурса-фестиваля «Санта Клаус отдыхает, на арене Дед Мороз» по центру города Евпатория прошло шествие участников праздника – Дедов Морозов и Снегурочек, причем некоторые из них передвигались на ходулях, велосипедах и мотоциклах. Также вместе с шествующими прошли и символ уходящего вместе с символом наступающего года – огненный петух и земляная собака.

По окончании торжественной части началась череда конкурсных испытаний для Дедов Морозов и Снегурочек, в ходе которых был выбраны самые участники. В этом году награду за лучшую роль заслужил Дед Мороз из Нижегородского района Роман Новиков. Лучшей Снегурочкой стала Ирина Кох из города Евпатория.

Данный фестиваль был организован при участии и поддержке городского совета Евпатории, а также Центра культуры и досуга Евпатории.
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