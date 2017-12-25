В Facebook выбирают самого сексуального политика Забайкалья

Голосование запустили 21 декабря. Пост оценило 30 человек, под ним набралось 40 комментариев. Среди претендентов упомянули вице-премьера края Дмитрия Кочергина, депутатов Заксобрания Андрея Жидкова и Романа Щербакова, районного главу Сергея Гальченко.
Критерии выбора неизвестны. Вариант Александра Полуполтинных - голосование на основании неоднозначных скандалов и обнажённых снимков, не получил поддержки.
В комментариях предложили напечатать календарь с политиками, оголившими торс, а фестиваль профессионалов с наиболее привлекательной внешностью поспособствует притоку инвестиций в регион - считают пользователи.