В Facebook выбирают самого сексуального политика Забайкалья

В соцсети Facebook, на странице общественницы Валентины Дымченко, пользователи выбирают самого сексуального политика Забайкалья. Девушка пообещала победителю бутылку шампанского из AlkoDiscount.

Яна Татьянина

Голосование запустили 21 декабря. Пост оценило 30 человек, под ним набралось 40 комментариев. Среди претендентов упомянули вице-премьера края Дмитрия Кочергина, депутатов Заксобрания Андрея Жидкова и Романа Щербакова, районного главу Сергея Гальченко.Критерии выбора неизвестны. Вариант Александра Полуполтинных - голосование на основании неоднозначных скандалов и обнажённых снимков, не получил поддержки.В комментариях предложили напечатать календарь с политиками, оголившими торс, а фестиваль профессионалов с наиболее привлекательной внешностью поспособствует притоку инвестиций в регион - считают пользователи.