Новый год начнется с инопланетного вторжения: Ученые фиксируют все больше НЛО возле Земли

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Новый год начнется с инопланетного вторжения: Ученые фиксируют все больше НЛО возле Земли

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| | В Facebook выбирают самого сексуального политика Забайкалья

В Facebook выбирают самого сексуального политика Забайкалья

Вчера, 17:37
В соцсети Facebook, на странице общественницы Валентины Дымченко, пользователи выбирают самого сексуального политика Забайкалья. Девушка пообещала победителю бутылку шампанского из AlkoDiscount.

В Facebook выбирают самого сексуального политика Забайкалья

 

Голосование запустили 21 декабря. Пост оценило 30 человек, под ним набралось 40 комментариев. Среди претендентов упомянули вице-премьера края Дмитрия Кочергина, депутатов Заксобрания Андрея Жидкова и Романа Щербакова, районного главу Сергея Гальченко.

Критерии выбора неизвестны. Вариант Александра Полуполтинных - голосование на основании неоднозначных скандалов и обнажённых снимков, не получил поддержки.

В комментариях предложили напечатать календарь с политиками, оголившими торс, а фестиваль профессионалов с наиболее привлекательной внешностью поспособствует притоку инвестиций в регион - считают пользователи.
Яна Татьянина
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