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| | Организаторы корпоративов сэкономили для фото в Instagram

Организаторы корпоративов сэкономили для фото в Instagram

Вчера, 17:29
Организаторы новогодних корпоративов экономят на содержании программ торжеств из-за фотографий для Instagram. Яркими делаются фотозоны.

Организаторы корпоративов сэкономили для фото в Instagram

 

В столице Урала в настоящее время проходят корпоративы в честь Нового года. Главной их особенностью являются примечательные фотозоны. Пытаясь удовлетворить желания клиентов получить качественную и яркую фотографию на празднике, организаторы расходуют большую сумму денег на шикарные декорации, поэтому приходится экономить на ведущих, артистах и программах.

Фотозоны давно обрели популярность, ранее это были недорогие и простые композиции, но теперь одна фотозона стоит десятки тысяч. Если же компания тратит 100 000 на фотозону, это скажется на содержании торжества. В таком случае организаторы вынуждены позвать менее профессиональных артистов и ведущих, а такое мероприятие станет красиво смотреться на изображениях, но оно будет скучным.
Никита Готский
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