Организаторы корпоративов сэкономили для фото в Instagram

Организаторы новогодних корпоративов экономят на содержании программ торжеств из-за фотографий для Instagram. Яркими делаются фотозоны.

Никита Готский

В столице Урала в настоящее время проходят корпоративы в честь Нового года. Главной их особенностью являются примечательные фотозоны. Пытаясь удовлетворить желания клиентов получить качественную и яркую фотографию на празднике, организаторы расходуют большую сумму денег на шикарные декорации, поэтому приходится экономить на ведущих, артистах и программах.Фотозоны давно обрели популярность, ранее это были недорогие и простые композиции, но теперь одна фотозона стоит десятки тысяч. Если же компания тратит 100 000 на фотозону, это скажется на содержании торжества. В таком случае организаторы вынуждены позвать менее профессиональных артистов и ведущих, а такое мероприятие станет красиво смотреться на изображениях, но оно будет скучным.