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| | Дед Мороз в Ростовской области подарит бездомным подарки

Дед Мороз в Ростовской области подарит бездомным подарки

Вчера, 17:12
В Ростовской области Дед Мороз раздаст бездомным разные подарки. Поучаствовать в акции могут и обычные люди.

Дед Мороз в Ростовской области подарит бездомным подарки

 

В Ростове местные активисты проведут акцию в честь Нового года для людей, не умеющих постоянного места жительства. В ближайшую пятницу в столовой под отрытым небом пройдет большое тожество для малоимущих и тех, у кого нет своего жилья. На акции ожидаются Дед Мороз и Снегурочка, которые станут водить хороводы, вести викторины и давать подарки: сладости и теплые вещи, в чем нуждаются люди.

 


Также сообщается, что принять участие в данном мероприятии могут и обычные жители города. Они могут поделиться продуктами питания, предметами личной гигиены и теплых вещами. Представители организации "Ростов без наркотиков" призвали людей принести для нужд бездомных более двух сотен мандарин, 110 бананов, столько же апельсинов и 120 яблок.
Никита Готский
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