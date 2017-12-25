Дед Мороз в Ростовской области подарит бездомным подарки

В Ростовской области Дед Мороз раздаст бездомным разные подарки. Поучаствовать в акции могут и обычные люди.

В Ростове местные активисты проведут акцию в честь Нового года для людей, не умеющих постоянного места жительства. В ближайшую пятницу в столовой под отрытым небом пройдет большое тожество для малоимущих и тех, у кого нет своего жилья. На акции ожидаются Дед Мороз и Снегурочка, которые станут водить хороводы, вести викторины и давать подарки: сладости и теплые вещи, в чем нуждаются люди.

Никита Готский

Также сообщается, что принять участие в данном мероприятии могут и обычные жители города. Они могут поделиться продуктами питания, предметами личной гигиены и теплых вещами. Представители организации "Ростов без наркотиков" призвали людей принести для нужд бездомных более двух сотен мандарин, 110 бананов, столько же апельсинов и 120 яблок.