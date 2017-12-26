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| | Лоукостер "Победа" обещает Деду Морозу и Снегурочке бесплатный проезд

Лоукостер "Победа" обещает Деду Морозу и Снегурочке бесплатный проезд

Сегодня, 02:30
Представители авиакомпании-лоукостера «Победа», которая является собственностью «Аэрофлота» запустила уникальную праздничную акцию. Пассажиры, которые наденут костюмы Снегурочки или Деда Мороза смогут абсолютно бесплатно воспользоваться услугами компании на всех рейсах.
 

Лоукостер "Победа" обещает Деду Морозу и Снегурочке бесплатный проезд

 

Исходя из условий акции, любому желающему в костюме, выполненному по указанному стандарту, нужно будет подойти к стойке регистрации и рассказать о том, что он намерен совершить перелет за счет компании. После останется лишь дождаться окончания регистрации. В «Победе» утверждают, что на борт попасть за бесплатно удастся Дедам Морозам и Снегурочкам лишь в том случае, если на борту будут свободные места.
 
Помимо этого, весь перелет придется провести в костюме, чтобы все остальные пассажиры вдохновлялись праздничным настроением. Кроме этого, неизвестно, какое время пассажиру в костюме придется ожидать свободные места. Сами представители «Победы» говорят, что билеты продаются практически всегда полностью и на рейс может не прийти до 3% пассажиров. Также следует отметить, что акция продлится с 25 декабря и до 10 января следующего года.
 
Лоукостер «Победа» недавно попал в эпицентр крупного скандала, предложив сократить количество инвалидов на борту. Заслуженная артистка России Диана Гурцкая это предложение назвала аморальным и призвала не позволять проходить подобного рода идеям даже в виде законопроектов.

Николай Офицеров
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