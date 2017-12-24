В Интернете появились скрины переписки жены и любовницы-извращенки

В Сети появились скриншоты переписки женщины с извращенкой-любовницей. Последняя соблазнила ее супруга.

Жена увидела на дисплее смартфона своего мужа непонятное сообщение, которое повергло ее в шок, пишет VistaNews. Запись была получена от иной дамы, утверждалось в ней, что ее супруга-"хорька" ожидает чужая "норка".

Никита Готский

Спутница жизни решила не устраивать по данному поводу ссору, она взяла мобильный гаджет и принялась переписываться с любовницей мужа. Сообщения носили самый непристойный характер, а любовница и не заметила, что общается с соперницей. Через определенное время жена позвала извращенку в гости к ним домой. Чем все это завершилось история умалчивает.