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| | В Интернете появились скрины переписки жены и любовницы-извращенки

В Интернете появились скрины переписки жены и любовницы-извращенки

Сегодня, 20:55
В Сети появились скриншоты переписки женщины с извращенкой-любовницей. Последняя соблазнила ее супруга.

 

 

Жена увидела на дисплее смартфона своего мужа непонятное сообщение, которое повергло ее в шок, пишет VistaNews. Запись была получена от иной дамы, утверждалось в ней, что ее супруга-"хорька" ожидает чужая "норка".

 

Спутница жизни решила не устраивать по данному поводу ссору, она взяла мобильный гаджет и принялась переписываться с любовницей мужа. Сообщения носили самый непристойный характер, а любовница и не заметила, что общается с соперницей. Через определенное время жена позвала извращенку в гости к ним домой. Чем все это завершилось история умалчивает.
Никита Готский
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