Медвежонок катался с горки в центре Омска

Сегодня, 24 декабря, в Омске на площади перед цирком собрались сотни горожан на открытии ледового городка. Омичей развлекал медведь, который катался с горки, и снеговик с огнеметом.

В Омске в воскресенье перед цирком собрались горожане на церемонию открытия ледового городка. Сооружение строители возводили неделю и потратили на него порядка 80 кубов льда. Городок состоит из двух горок с завитками-волнами, ледяные чаши для детей, скульптуры медведя и пингвина, а также лабиринт с арками, выполненный в стиле цирка.

"Гвоздем" открытия зимнего города был медведь - Юлия, катающийся с горки. Она осиротела и попала в цирк благодаря лесникам-спасателям. Можно было сделать фотографии с настоящим северным оленем и пони, а детям даже покататься на них. Внимание присутствующих приковал к себе снеговик с огнеметами - фаер-шоу пришлось по вкусу горожанам. Детей и взрослых развлекали помимо Деда Мороза и Снегурочки скоморохи, завлекающие виртуозным свистом.