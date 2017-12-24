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| | Назван ТОП-5 лучших стран для празднования Нового года

Назван ТОП-5 лучших стран для празднования Нового года

Сегодня, 18:30
Интернет ресурс Airbnb, специализирующийся на сдаче жилья и съеме жилья, привел рейтинга лучших стран, где россияне смогут отметить Новый год и новогодние праздники. Как выяснилось, лидерами ТОП-5 стали такие страны Юго-Восточной Азии, как Таиланд и Вьетнам.

Назван ТОП-5 лучших стран для празднования Нового года

 

Онлайн-площадка Airbnb опубликовала результаты социологического исследования того, где россияне хотели бы провести Новый год и новогодние праздники. Заграничные путешествия под Новый год не теряют актуальность для жителей РФ, но не все выбирают для отдыха горно-лыжные курорты.

Свыше 17% опрошенных предпочитают провести Новый год на пляжах Азии - в Таиланде. 16% отдыхающих забронировали билеты в Италию. 13% отдали предпочтение поездке в Испанию.

По данным ресурса, россияне также не против отпраздновать Новый 2018 год в Финляндии, Чехии. В списке столиц-лидеров для новогоднего отдыха также Рим, Таллин, Прага и Рига.

Ранее СМИ сообщали о снижении уровня доходов жителей России в 2017 году на 1,4%, при этом разница с прошлогодним показателем на конец года составляет 0,3%.
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