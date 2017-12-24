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| | В Ростовский аквапарк нагрянул "Ревизор" с Самбурской

В Ростовский аквапарк нагрянул "Ревизор" с Самбурской

Сегодня, 14:56
Программа «Ревизор» посетила ростовский аквапарк «H2O». Настасья Самбурская провела строгую ревизию одного из самых любимых мест развлечения ростовчан.

В Ростовский аквапарк нагрянул "Ревизор" с Самбурской

 

И хотя результаты ревизии пока что неизвестны, но случайные посетители успели своими глазами увидеть, как строгая ведущая провела ревизию в аквапарке. Настасья Самбурская проверила чистоту раздевалок, температуру воды и содержание в ней хлорки, чистоту санузлов и зоны кафе. По традиции ведущая проверила кухню, на которой готовится еда для посетителей, а также наличие всех необходимых документов.

Программа попадёт в эфир уже в начале грядущего года. Приблизительно в первых числах января все телезрители смогут увидеть результаты строгой ревизии Настасьи Самбурской.
Валерия Голицына
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