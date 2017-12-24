В Японии открылся ресторан для каннибалов: Токио присоединился к Камбодже и Бразилии

Мнения

В Японии открылся ресторан для каннибалов: Токио присоединился к Камбодже и Бразилии

В меню ресторана в Токио входит человечина.

Нибиру - стабилизатор Солнечной системы: Учёные доказали существование планеты 9

От Редактора

Нибиру - стабилизатор Солнечной системы: Учёные доказали существование планеты 9

Планета Х оберегает Землю и другие планеты.

Сюжеты :

Психолог рассказал, как сохранить мир за праздничным столом В США подросток убил родителей своей девушки – они считали его неонацистом Американские учёные против размещения комплексов перехватчиков США в космосе «Зайчики» Хью Хефнера назвали своих клиентов и описали условия работы Учёные обнаружили максимум для колебания воды между состояниями Полные люди намного счастливее и довольны собой Учёные выяснили, как в организме человека оказался ВИЧ Австралия сообщила о победе над ИГИЛ и выводе авиации из Сирии и Ирака Анфису Чехову посоветовали в качестве ведущей для «Орла и Решки» Музей в США продаёт эксклюзивные вина с автографами первых людей, ступивших на Луну Вера Брежнева "отказалась от десерта" Сати Казанова сомневается в полезности кофе, заменяя его маслом
| | Полуголые мужчины на байках появились на дорогах Владивостока

Полуголые мужчины на байках появились на дорогах Владивостока

Сегодня, 12:25
Полуголые мужчины на байках появились накануне, 23 декабря, на дорогах Владивостока. Мотоциклисты провели ежегодный необычный заезд.

Полуголые мужчины на байках появились на дорогах Владивостока

 

От Семеновской до Пушкинской десять байкеров, обнаженных по пояс, устроили заезд в рамках ежегодной акции. Таким образом мотоциклисты поднимают настроение как себе, так и жителям города. Организаторы мероприятия раскрыли главную цель такого мотопробега, прошедшего шестой год подряд, - позитив, преподнесенный в качестве подарка горожанам, и напоминание о приближении яркого праздника. Тем более город, считают активисты, украшен мало и нет ощущения, что скоро Новый год.

Полуголые мужчины на байках появились на дорогах Владивостока

 

Как оказалось, мотоциклисты оголили не только торс перед заездом, но и показали своим зрителям нижнее белье - по правилам мероприятия, участникам требуется раздеться до трусов. По завершении "голой" поездки байкеров ждала горячая сауна, способная предотвратить простудные заболевания после холодной поездки.
Новости по теме
В честь закрытия мотосезона Московские байкеры устроили голый заезд
В честь закрытия мотосезона Московские байкеры устроили голый заезд

Представители столичного российского мотоклуба Dubaser устроили мотозаезд, в котором участники мотоклуба ехали нагишом по трассам Москвы. Видеоролик, на

В России ПДД могут изменить в пользу байкеров
В России ПДД могут изменить в пользу байкеров

В России правила дорожного движения (ПДД) могут изменить в пользу байкеров. Мотоциклисты смогут получить дополнительные преимущества на дорогах, передает

Убийца пятерых байкеров из Московской области пройдет психиатрическую экспертизу
Убийца пятерых байкеров из Московской области пройдет психиатрическую экспертизу

Главному подозреваемому в убийстве пяти байкеров из Московской области предъявлены официальные обвинения. Напомним, что в мотоциклисты скончались в результате

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости