Полуголые мужчины на байках появились на дорогах Владивостока

Полуголые мужчины на байках появились накануне, 23 декабря, на дорогах Владивостока. Мотоциклисты провели ежегодный необычный заезд.

От Семеновской до Пушкинской десять байкеров, обнаженных по пояс, устроили заезд в рамках ежегодной акции. Таким образом мотоциклисты поднимают настроение как себе, так и жителям города. Организаторы мероприятия раскрыли главную цель такого мотопробега, прошедшего шестой год подряд, - позитив, преподнесенный в качестве подарка горожанам, и напоминание о приближении яркого праздника. Тем более город, считают активисты, украшен мало и нет ощущения, что скоро Новый год.

Как оказалось, мотоциклисты оголили не только торс перед заездом, но и показали своим зрителям нижнее белье - по правилам мероприятия, участникам требуется раздеться до трусов. По завершении "голой" поездки байкеров ждала горячая сауна, способная предотвратить простудные заболевания после холодной поездки.