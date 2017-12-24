Составлен топ-5 забавных снимков фитоняш из Воронежа

Журналисты из Воронежа составили топ-5 забавных снимков местных фитоняш по итогам 2017 года. Основным критерием отбора были не только мышцы, но и курьезность фото.

На пятом месте оказалась фитоняша в интересной позе - девушка в тренажерном зале поднимает гриф от штанги, приняв сексуальную позу. Спортсменку в это время "с тыла" снимает камера, запечатлевая мускулистые ноги. На четвертую позицию эксперты разместили сексуальных спортсменок, которые на фото устроили секс-игру. Девушки сделали по-настоящему "жаркий" снимок, хоть на самом деле просто рекламируют протеины.

Не только сексуальные фитоняши оказались в топ-5 - девушка с огромными мышцами и не менее огромной грудью разместилась на третьем месте. Пользователей шокировали объемные мышцы рук и мускулистый пресс. На второй позиции разместилась, по мнению экспертов из Воронежа, спортсменка в стрингах, делающая странный жест пальцами. На фотографии фитоняша демонстрирует большую попу, вместе с тем показывает жест, который обычно можно увидеть на сайтах на взрослых.

Первое место, как считают воронежские журналисты, заслужила девушка, превратившаяся из гопницы в спортсменку, сбросив 12 килограммов. Жительница столицы Черноземья привела себя в порядок и стала существенно привлекательнее.