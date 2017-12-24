Снегурочка по вызову поздравила журналиста с Новым годом

Опытный журналист однажды согласился на командировку в канун Нового года. Ехать ему пришлось в Тверь и хороших знакомых у него там не было. Тем неожиданное оказался сюрприз, который ждал его на пороге номера гостиницы.

Дарья Светозарова

Работник СМИ уже настроился встречать Новый год в одиночку и даже запасся горячительными напитками, как вдруг в его дверь позвонила незнакомка. Журналист не ожидал подвоха, ведь материал по работе он скинул редактору на почту и получил одобрение, закуска на столе была, а по телевизору показывали очередной «голубой огонек». Гостья в его планах на ночь не значилась, но девушка, не слушая робких возражений, прошла в номер. На ней был сексуальный наряд «а-ля Снегурочка»: белые сапожки на высоком каблучке и норковая шапка с блестками в ансамбле с белой шубкой.Она мимоходом поздравила ошарашенного хозяина номера с «наступающим» и устроилась в кресле, попутно поправляя макияж и прическу. Журналист начал накрывать стол и размышлять о том, кто мог ему сделать такой презент. Они начали угощаться и болтать. В процессе беседы выяснилось, что девушку зовут Ольга и учится она в медуниверситете. Оценив несколько запоздало ум и красоту гостьи, мужчина стал делать ей комплименты, но «Снегурочка» неожиданно скинула коротенькую юбочку. Это и подсказало журналисту, что перед ним не новогоднее чудо, а работница сферы интимных услуг. Далее выяснилось, что девушка ошиблась адресом. В итоге она обозвала «лжеклиента» козлом и удалилась. Тем не менее, праздник репортеру запомнился на всю жизнь.