Голая девушка из Воронежа показала сокровенное тату

Голая девушка из Воронежа опубликовала откровенное фото, на котором показала сокровенное тату. Смысл татуировки жительница Черноземья раскрывать не захотела.

Девушка под ником Riki Ola разместила в соцсети снимок. На нем юная особа предстала в обнаженном виде - перед позированием девушка сняла с себя даже нижнее белье, оставив на теле только футболку, которую подняла, частично оголив грудь. В подписи к фотографии жительница Воронежа написала: "Хочу вам показать свое самое сокровенное тату, но даже не спрашивайте, что оно значит".Пользователи соцсети внемли совету представительницы прекрасного пола и не стали задавать вопросов, предпочитая осыпать девушку комплиментами. Воронежцы согласились, что фигура юной особы соблазнительная, но заметили излишество - по их мнению, без татуировки было бы куда лучше.