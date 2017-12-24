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| | Новый руководитель фонда Доктора Лизы повысила себе зарплату в пять раз

Новый руководитель фонда Доктора Лизы повысила себе зарплату в пять раз

Сегодня, 10:17
Новый руководитель фонда «Справедливая помощь», во главе которого раньше была Елизавета Глинка (Доктор Лиза), решила в пять раз поднять себе заработную плату. Также, приняв бразды правления фондом, Ксения Соколова взялась реорганизацию, что отразилось в штатном расписании.

Новый руководитель фонда Доктора Лизы повысила себе зарплату в пять раз

 

Ранее Соколова была редактором журнала «Эсквайер», но после гибели Доктора Лизы в авиакатастрофе 25 декабря прошлого года возглавила «Справедливую помощь». С приходом Ксении в фонде начались перемены. В штат приняли новых бухгалтеров, эксперта по привлечению средств, однако финансисты, как выяснилось, вытеснили медиков. Теперь в «Справедливой помощи» налицо дефицит квалифицированных медкадров. Офис Соколова перенесла в центр города, что значительно отразилось на арендной плате. Теперь она составляет 172, 5 тысячи рублей. В других благотворительных организациях не оценили такие пертурбации. По их мнению, средства, которые идут на аренду, можно было направить на помощь детям.

У экс-редактора «Эсквайра» в планах возведение элитной клиники для малоимущих на базе бывшей Басманской больницы. Проект предполагает, что клиника начнет функционировать уже через пять лет. На все это будет потрачено полтора миллиарда рублей. Клиника сможет принять 150 пациентов, из них 30 – льготной категории.
Дарья Светозарова
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