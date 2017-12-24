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| | Врачи поведали о самых необычных секс-травмах

Врачи поведали о самых необычных секс-травмах

Сегодня, 09:52
Сотрудники скорой помощи США поделились информацией, которая легла в основу особого ТОП-5 списка. Сведения обнародовало издание Daily Mail.

Врачи поведали о самых необычных секс-травмах

 

В соответствии с пунктами в вышеупомянутом списке, одним из самых распространенных явлений во время секса является ожог половых органов, полученный из-за употребления излишне острой пищи непосредственно перед самим актом, которая должна была «разжечь страсть».

Вторым по распространенности случаем считается дискомфорт, причиненный инородным телом, застрявшим в анальном проходе, при этом медикам приходилось доставать оттуда самые невероятные предметы от картофеля до мини-огнетушителя.

Кроме того, врачи сталкивались с раздражением влагалища из-за помещенных туда конфет-шипучек и переломом полового органа у мужчин. Однако один из представителей сильного пола превзошел всех остальных, надев на половой орган кольцо, дабы увеличить его размеры.
Пойда Анна
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