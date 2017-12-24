iPhone X отличит НЛО от других объектов: Зачем новому гаджету суперспособности?

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С МКС космонавт Рязанский увидел базу НЛО: Новые факты присутствия инопланетян на Земле?

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| | Российский миллионер Михаил Левицкий был жестоко избит женой

Российский миллионер Михаил Левицкий был жестоко избит женой

Сегодня, 09:24
Российский миллионер Михаил Левицкий был жестоко избит собственной женой во время семейной драмы. Как он заявляет, ему была нанесена черепно-мозговая травма, которая стала причиной психических расстройств.

Российский миллионер Михаил Левицкий был жестоко избит женой

 

Вследствие этого, он обратился в правоохранительные органы для снятия побоев, правда, сделал это через адвоката. Сам Левицкий уехал из России еще в 2014, когда «Стройбанк», председателем которого он являлся, лишился лицензии. Это случилось из-за «дыры» в 10 миллиардов рублей – несоответствия между заявленными и реальными банковскими активами.

Миллионер предоставил бумаги о проведении медицинской экспертизы, подтверждающие нанесение травм, однако подлинность этих документов вызывает некоторые сомнения.

По данным издания VistaNews, ранее супруга Левицкого отсудила у него крупную сумму денег во время развода.
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