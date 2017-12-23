В Новосибирске полураздетые Деды Морозы устроили забег

В Новосибирске полураздетые мужчины и женщины в костюмах новогодних персонажей поучаствовали в ежегодном забеге.

Новосибирский новогодний забег проводится ежегодно, начиная с 2010 года. В нем принимают участие люди обоих полов, которые закаляют свой организм (так называемые «моржи»). На них обычно из одежды надето только нижнее белье и новогодняя атрибутика, такая как борода Деда Мороза или коса Снегурочки.В этом году жители города повторили традицию. 23 декабря участники пробежались по площади Карла Маркса к проруби. 23 стало символическим числом, ведь кроме даты проведения забега, в нем приняло участие именно 23 человека. Кроме людей, также поучаствовала собака, как символ наступающего года.

Полуголые бегуны хотели закончить традиционный забег купанием в проруби, но на месте назначения их ждала полиция, чтобы не пустить покупаться в опасном для жизни месте. Некоторые все же решились, и окунулись в проруби неподалеку.Новогодние забеги проводятся во многих городах России. В субботу также спортивное состязание подобного типа прошло в Санкт-Петербурге. Там уже не было полуголых Дедов Морозов, но были и дети, и старики в новогодних костюмах. Принять участие мог любой желающий, а после окончания забега, всех ждали подарки и угощения.