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| | В Крыму в 2018 году ожидают рост рождаемости

В Крыму в 2018 году ожидают рост рождаемости

Вчера, 19:41
В Крыму в 2018 году ожидают рост рождаемости. Причиной для такого прогноза служит увеличение количества заключенных браков. В этом году 12 тысяч пар на полуострове решили создать семью.

В Крыму в 2018 году ожидают рост рождаемости

 

Такую информацию журналистам сообщила заместитель министра юстиции Республики Крым Наталия Пельо. По ее словам, увеличение числа браков должно привести к росту рождаемости, поскольку тут вступает в действие закон причины и следствия. На полуострове чаще всего молодые люди делали шаг по направлению к созданию семьи в 2015 году. Тогда решили узаконить свои отношения 15 тысяч пар.

Пельо сообщила о том, что сейчас жители Крыма решаются завести семью в более позднем возрасте, нежели ранее. Девушки выходят замуж в среднем в 28 лет, а мужчины женятся в 34 года. Граждане подходят к этому вопросу осознанно и понимают ответственность, которую они на себя берут. В 2017 году эксперты не ожидают изменения динамики рождаемости. Этот показатель окажется на прежнем уровне.
Домбровский Сергей
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