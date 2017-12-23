В Крыму в 2018 году ожидают рост рождаемости. Причиной для такого прогноза служит увеличение количества заключенных браков. В этом году 12 тысяч пар на полуострове решили создать семью.

Домбровский Сергей

Такую информацию журналистам сообщила заместитель министра юстиции Республики Крым Наталия Пельо. По ее словам, увеличение числа браков должно привести к росту рождаемости, поскольку тут вступает в действие закон причины и следствия. На полуострове чаще всего молодые люди делали шаг по направлению к созданию семьи в 2015 году. Тогда решили узаконить свои отношения 15 тысяч пар.Пельо сообщила о том, что сейчас жители Крыма решаются завести семью в более позднем возрасте, нежели ранее. Девушки выходят замуж в среднем в 28 лет, а мужчины женятся в 34 года. Граждане подходят к этому вопросу осознанно и понимают ответственность, которую они на себя берут. В 2017 году эксперты не ожидают изменения динамики рождаемости. Этот показатель окажется на прежнем уровне.