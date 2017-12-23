В Москве на ВДНХ открылась самая большая тюбинговая горка

В Москве на ВДНХ к работе приступила самая большая двухуровневая тюбинговая горка, именуемая «Ракета». На открытии нового аттракциона присутствовал мэр столицы Сергей Собянин.

Пойда Анна

По словам Собянина, местные власти продолжают облагораживать город, предлагая жителям все новые и более совершенные варианты проведения досуга с семьей и друзьями. ВДНХ не перестает удивлять москвичей, поскольку там регулярно устанавливают различные аттракционы и другие устройства, цель которых приобщить людей к активному и спортивному времяпрепровождению, который повысит процент здорового населения в стране.На днях на ВДНХ установили и запустили самую большую тюбинговую горку в мире, а в прошлом году там оборудовали каток, поражающий воображение своими габаритами. Новая горка оснащена двумя спусками, длина которых составляет 180 и 120 метров, при этом высота стартовой площадки большого склона достигает 20 метров, а малого - 12 метров.