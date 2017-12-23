В Москве на ВДНХ открылась самая большая тюбинговая горка

По словам Собянина, местные власти продолжают облагораживать город, предлагая жителям все новые и более совершенные варианты проведения досуга с семьей и друзьями. ВДНХ не перестает удивлять москвичей, поскольку там регулярно устанавливают различные аттракционы и другие устройства, цель которых приобщить людей к активному и спортивному времяпрепровождению, который повысит процент здорового населения в стране.
На днях на ВДНХ установили и запустили самую большую тюбинговую горку в мире, а в прошлом году там оборудовали каток, поражающий воображение своими габаритами. Новая горка оснащена двумя спусками, длина которых составляет 180 и 120 метров, при этом высота стартовой площадки большого склона достигает 20 метров, а малого - 12 метров.