В уходящем году рекордное число российских туристов посетило Японию

В уходящем году россияне установили рекорд по количеству посещений Японии. Поток российских туристов за 11 месяцев года вырос почти на 42% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом проинформировала Японская национальная туристическая организация.

Виктория Озерова

Японская национальная туристическая организация сообщила о количестве российских туристов, посетивших страну в этом году. По данным компании, за 11 месяцев текущего года Японию посетили более 70 тысяч граждан РФ. Это превышает показатели прошлого года почти на 22 тысячи, следовательно, поток российских туристов увеличился более чем на 41%. В организации рассказали, что за ноябрь в Японию прибыло почти восемь тысяч граждан РФ, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Данное явление связывают с упрощением визового режима между странами.В соответствии с японской статистикой, большинство туристов приезжает в страну из азиатских государств.