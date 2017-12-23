Кирилл "руки-базуки" в январе собирается накачать синтолом свои ноги

Кирилл Терёшин, более известный как «Руки-базуки», в январе сделает себе новую операцию по созданию «ног-базук». Об этом он рассказал в своём видеообращении на странице «ВКонтакте».

Вещий Олег

21-летний парень из Пятигорска стал известным благодаря синтоловому воздействию на свои бицепсы. Он уже побывал на нескольких передачах и зарабатывает большие деньги на рекламе в соцсетях. Но такой популярности ему оказалось мало, и Кирилл Терёшин объявил о новой операции.В своём видеообращении «руки-базуки» заявил, что в январе состоится хирургическое вмешательство. Парень планирует накачать синтолом ноги, чтобы они были такие же большие, как и руки. До этого он уже проходил курс лечения, который потребовался из-за сильного воздействия синтола на организм.