iPhone X отличит НЛО от других объектов: Зачем новому гаджету суперспособности?

Мнения

iPhone X отличит НЛО от других объектов: Зачем новому гаджету суперспособности?

Новый iPhone сможет распознавать корабли пришельцев

С МКС космонавт Рязанский увидел базу НЛО: Новые факты присутствия инопланетян на Земле?

От Редактора

С МКС космонавт Рязанский увидел базу НЛО: Новые факты присутствия инопланетян на Земле?

Космонавты МКС видят больше, чем принято считать.

Сюжеты :

«Зайчики» Хью Хефнера назвали своих клиентов и описали условия работы Учёные обнаружили максимум для колебания воды между состояниями Полные люди намного счастливее и довольны собой Учёные выяснили, как в организме человека оказался ВИЧ Австралия сообщила о победе над ИГИЛ и выводе авиации из Сирии и Ирака Анфису Чехову посоветовали в качестве ведущей для «Орла и Решки» Музей в США продаёт эксклюзивные вина с автографами первых людей, ступивших на Луну Вера Брежнева "отказалась от десерта" Сати Казанова сомневается в полезности кофе, заменяя его маслом Анфиса Чехова хочет знать, кто её проклял Учёные обнаружили ген, ответственный за несвежее дыхание изо рта Ксения Алфёрова добилась действий от руководства «Л’Этуаль»
| | Кирилл "руки-базуки" в январе собирается накачать синтолом свои ноги

Кирилл "руки-базуки" в январе собирается накачать синтолом свои ноги

Вчера, 18:56
Кирилл Терёшин, более известный как «Руки-базуки», в январе сделает себе новую операцию по созданию «ног-базук». Об этом он рассказал в своём видеообращении на странице «ВКонтакте».

Кирилл "руки-базуки" в январе собирается накачать синтолом свои ноги

 

21-летний парень из Пятигорска стал известным благодаря синтоловому воздействию на свои бицепсы. Он уже побывал на нескольких передачах и зарабатывает большие деньги на рекламе в соцсетях. Но такой популярности ему оказалось мало, и Кирилл Терёшин объявил о новой операции.

В своём видеообращении «руки-базуки» заявил, что в январе состоится хирургическое вмешательство. Парень планирует накачать синтолом ноги, чтобы они были такие же большие, как и руки. До этого он уже проходил курс лечения, который потребовался из-за сильного воздействия синтола на организм.
Вещий Олег
Новости по теме
Кирилл «Руки-базуки» рассказал о планах в модификации тела
Кирилл «Руки-базуки» рассказал о планах в модификации тела

Обладатель синтоловых «рук-базук» Кирилл Терёшин рассказал о своих планах в модификации тела, которые он собирается реализовать.

"Руки-базуки" в порядке: "Синтоловый качок" из Пятигорска опроверг, что уменьшил бицепс

21-летний Кирилл Терёшин из Пятигорска опроверг информацию о том, что сделал операцию по удалению «рук-базук». На своей странице в Instagram он опубликовал

Стало известно, почему
Стало известно, почему "синтоловый качок" удалил "руки-базуки"

21-летний «синтоловый здоровяк» Кирилл Терёшин заявил о том, что лишился своих «рук-базук». Для подтверждения он опубликовал снимок с обмотанными в бинт

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости