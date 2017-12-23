Мэр Москвы Собянин открыл после реставрации Дом культуры на ВДНХ

Градоначальник Москвы Сергей Собянин открыл после реставрации Дом культуры на ВДНХ. Процесс сопровождался праздничной программой для ребят из многодетных и малообеспеченных семей. Мэр поздравил присутствующих с Новым годом.

Домбровский Сергей

Информацию об этом распространяют столичные СМИ. Собянин выступил с речью, в которой упомянул о значимости Дома культуры. Это здание износилось, но не потеряло своей актуальности. Градоначальник поблагодарил всех работников, участвующих в реконструкции. По словам главы мегаполиса, они совершили большое дело. В Доме культуры по-прежнему будут проводить концерты для детей, организовывать различные кружки, дабы заинтересовать молодежь и выявить юных талантов. Помимо этого, в здании станут проводить образовательные мероприятия.Работники переделали фасад, подкорректировали деревянные элементы интерьера, заменили коммуникации. Комнаты в здании стали более современными, а территорию вокруг Дома культура привели в порядок.