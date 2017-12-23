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| | В Москве коммунальные службы переведены на усиленный режим работы

В Москве коммунальные службы переведены на усиленный режим работы

Вчера, 17:09
В преддверии рождественских праздников и в связи с наступлением новогоднего периода столичные коммунальные службы перевели на усиленный режим работы. Также в Москве были организованы дежурства руководителей подведомственных служб.

В Москве коммунальные службы переведены на усиленный режим работы

 

Петр Бирюков, являющийся заместителем мэра Москвы Сергея Собянина по вопросам благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства, заявил о том, что данные меры были приняты в связи наступлением новогоднего периода для обеспечения достойного празднования рождественских праздников и встречи Нового года для всех москвичей и гостей столицы. По словам Бирюкова, более 600 тысяч сотрудников, работающих в различных коммунальных службах, будут работать в усиленном режиме без выходных.

Также Пётр Бирюков отметил, что в связи с опасностью возникновения непредвиденных ситуаций на улицах столицы, были созданы дополнительные резервы, а также проверены все существующие системы безопасности для предотвращения каких-либо инцидентов.
Александр Вест
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