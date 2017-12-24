iPhone X отличит НЛО от других объектов: Зачем новому гаджету суперспособности?

Мнения

iPhone X отличит НЛО от других объектов: Зачем новому гаджету суперспособности?

Новый iPhone сможет распознавать корабли пришельцев

С МКС космонавт Рязанский увидел базу НЛО: Новые факты присутствия инопланетян на Земле?

От Редактора

С МКС космонавт Рязанский увидел базу НЛО: Новые факты присутствия инопланетян на Земле?

Космонавты МКС видят больше, чем принято считать.

Сюжеты :

«Зайчики» Хью Хефнера назвали своих клиентов и описали условия работы Учёные обнаружили максимум для колебания воды между состояниями Полные люди намного счастливее и довольны собой Учёные выяснили, как в организме человека оказался ВИЧ Австралия сообщила о победе над ИГИЛ и выводе авиации из Сирии и Ирака Анфису Чехову посоветовали в качестве ведущей для «Орла и Решки» Музей в США продаёт эксклюзивные вина с автографами первых людей, ступивших на Луну Вера Брежнева "отказалась от десерта" Сати Казанова сомневается в полезности кофе, заменяя его маслом Анфиса Чехова хочет знать, кто её проклял Учёные обнаружили ген, ответственный за несвежее дыхание изо рта Ксения Алфёрова добилась действий от руководства «Л’Этуаль»
| | Российский модный магазин К20 назван лучшим в мире

Российский модный магазин К20 назван лучшим в мире

Сегодня, 04:30
Портал HighSnobiety составил рейтинг лучших в мире концептуальных модных магазинов. Возглавил список К20 из Москвы.

Российский модный магазин К20 назван лучшим в мире

 

Издание, специализацией которого является современная мода, обнародовало список лучших в мире модных магазинов. В основу рейтинга положено мнение читателей ресурса, которым предложили проголосовать за лучшие бутики. В список вошли модные заведения из городов разных стран мира. Лучшим в мире был признан магазин столицы РФ К20. На втором месте оказался парижский Colette. Следует отметить, что французское заведение закрылось пару дней назад. Третью строчку занял нью-йоркский магазин модной обуви Round Two.

Редакторы HighSnobiety также составили свой рейтинг лучших из лучших. Мнение специалистов портала немного отличается от выбора пользователей. Редакция ресурса лучшим в мире признала онлайн-магазин современной и уличной одежды Grailed.
Виктория Озерова
Новости по теме
Три российских ресторана попали в список ста лучших в мире
Три российских ресторана попали в список ста лучших в мире

Три российских ресторана попали в список ста лучших заведений общественного питания в мире. Данный рейтинг был составлен согласно версии британского журнала

Опубликован рейтинг лучших школ Москвы
Опубликован рейтинг лучших школ Москвы

Департамент образования Москвы составил список из пятисот лучших школ столицы. Первую строчку занял лицей №1535, как и в прошлые пять лет. 

МГУ вошел в список ста самых лучших вузов в мире
МГУ вошел в список ста самых лучших вузов в мире

Британское издание поместило МГУ в список ста самых лучших вузов во всем мире.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости