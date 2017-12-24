Российский модный магазин К20 назван лучшим в мире

Портал HighSnobiety составил рейтинг лучших в мире концептуальных модных магазинов. Возглавил список К20 из Москвы.

Виктория Озерова

Издание, специализацией которого является современная мода, обнародовало список лучших в мире модных магазинов. В основу рейтинга положено мнение читателей ресурса, которым предложили проголосовать за лучшие бутики. В список вошли модные заведения из городов разных стран мира. Лучшим в мире был признан магазин столицы РФ К20. На втором месте оказался парижский Colette. Следует отметить, что французское заведение закрылось пару дней назад. Третью строчку занял нью-йоркский магазин модной обуви Round Two.Редакторы HighSnobiety также составили свой рейтинг лучших из лучших. Мнение специалистов портала немного отличается от выбора пользователей. Редакция ресурса лучшим в мире признала онлайн-магазин современной и уличной одежды Grailed.